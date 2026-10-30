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Muş'ta karda mahsur kalan sürücüler İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

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Muş'ta karda mahsur kalan sürücüler İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı
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Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı'nda sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları yeniden ulaşıma açarak mahsur kalan sürücüleri kurtardı.

MUŞ'un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bazı köy yollarında mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Muş genelinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı'nın Üçevler köyü Çavuştepe mevkiinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. İhbar üzerine Muş İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yolları yeniden ulaşıma açarak, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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