Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araçtaki yaklaşık 50 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınında kar ve tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlardaki yaklaşık 50 kişi mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu kardan temizleyerek araçların ilerlemesini sağladı.

Yolda mahsur kalan İkizler Köyü Muhtarı Mutlu Çakır, Muş'a gitmek istediklerini ancak kar nedeniyle ilerleyemediklerini söyledi.

Nisanın ortasında olmalarına rağmen kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirten Çakır, "Ekiplerimiz yolları sürekli açık tutuyor. Aksaklığın yaşanmaması için her gün düzenli olarak çalışmalar yapılıyor. Bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Behçet Bal da söz konusu yolda kar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Zaman zaman hastalarımız, hastane randevularımız ya da uçak biletlerimiz oluyor. Yollar kapandığı için bazı zamanlar ulaşım sağlayamıyoruz. Devletimizden beklentimiz, yollarımızın sürekli açık tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

İş makinesi operatörü Ahmet Karagüzel ise kapanan yolları açık tutmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayarak, "Şu anda Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki yolun altıncı kilometresinde yoğun karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Karayolları ekipleri olarak yollarımızı açık tutmak ve trafiğin aksamaması için çaba gösteriyoruz. Yolda mahsur kalan 10 araç vardı. Hemen müdahale edip araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
