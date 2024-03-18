Muş'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle Hasköy- Mutki kara yolunda mahsur kalan 35 araçtaki 85 kişi, 5 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 araç yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 5 saatlik çalışma sonucu yolu açarak mahsur kalan 85 kişinin araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle kapandığını belirtti.

Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Yol kardan kapanmıştı. Kepçe ve rotatif ile yolu ulaşıma açtık." dedi.