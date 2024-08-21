Muş'ta Kanalizasyon Çukuruna Düşen Köpek Yavrusu Kurtarıldı
Muş'ta Konukbekler Beldesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir köpek yavrusu kanalizasyon çukuruna düştü. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu köpek yavrusu kurtarıldı ve Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Muş'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Konukbekler Beldesi mevkisindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlar, köpek yavrusunun kanalizasyon çukuruna düştüğünü ihbar etti.
Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ve itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu köpek yavrusunu kurtardı.
Köpek yavrusu, kontrollerinin yapılması için Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevine götürüldü.