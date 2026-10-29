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Muş'ta kalp rahatsızlığı olan 5 aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

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Muş'ta kalp rahatsızlığı olan 5 aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 aylık bebek, kalp rahatsızlığı tanısıyla ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Bebek, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'ne nakledildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı tanısı konulan bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'ne nakline karar verildi.

Hastaneden ambulansla Muş Alparslan Havalimanı'na götürülen Ertuğrul bebek, buradan ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Kaynak: AA
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