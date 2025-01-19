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Muş'ta Kadınlar Yün Çorap Örme Geleneğini Yaşatıyor

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Muş'un Kırköy beldesinde kadınlar, yün çorap örme geleneğini büyüklerinden öğrendikleri şekilde sürdürüyor. 77 yaşındaki Cevahir Çakı, kış aylarında yün çorapların ayakları ısıttığını belirtirken, muhtar Mehmet Ferit Dinçer, bu kültürel geleneğin unutulmasını istemediklerini ifade etti.

Muş'ta kadınlar, yün çorap örme geleneğini devam ettiriyor.

Kırköy beldesindeki kadınlar, büyüklerinden öğrendikleri çorap örme geleneğini günümüzde de yaşatıyor.

Beldede yaşayan 8 çocuk annesi 77 yaşındaki Cevahir Çakı, çorapları koyun yününden yaptıklarını söyledi.

Kışın soğuk günlerinde yün çorapların ayakları ısıttığını belirten Çakı, "Birkaç yıl öncesine kadar köyümüzde koyun ipinden halı kilim dokunuyordu. Artık gençlerimiz bu işlerle uğraşmıyor. Bahar aylarında topladığımız yünlerden iplik yapıyoruz. İnce şişlerin yardımıyla çorap üretiyoruz. Yün çorap örme geleneğimizi sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

Şükran Dinçer ise daha önce koyun yününden kazak ve eldiven de ördüklerini anlattı.

Muhtar Mehmet Ferit Dinçer, kültürel değerleri yaşatmak istediklerini ifade ederek, "Yünden çorap örme geleneğimiz makineleşmenin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tuttu. Üretimi pek yapılmıyor. Önceden bu çoraplara yoğun talep vardı. Kış aylarında kadınlarımız bir araya gelerek yünden çorap örüyor. Bu geleneğimizin yok olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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