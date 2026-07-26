Haberler

Muş'ta kadınlar her gün kilometrelerce yol aşıp sürüleri sağıyor

Muş'ta kadınlar her gün kilometrelerce yol aşıp sürüleri sağıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kadınlar, evdeki sorumluluklarının yanında yaylalarda da hayvancılık için emek vererek ailelerinin üretim yükünü omuzluyor Kadınlardan İpek Taş: "İşimiz gerçekten çok zor ama seviyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. Bu yüzden bütün zorluklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz"

Muş'ta berivanlar (süt sağan kadınlar), sabahın erken saatlerinde başladıkları zorlu mesaiyle yaylalarda yüzlerce koyun ve keçiyi sağıyor.

Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaşayan kadınlar, ev işlerini tamamladıktan sonra kova ve bidonlarını alarak sürülerin bulunduğu yaylaların yolunu tutuyor.

Ortak kiraladıkları traktör veya at arabalarıyla yaklaşık bir saat süren zorlu yolculuğun ardından hayvanların bulunduğu alana ulaşan kadınlar, hazırlıklarını tamamlayarak sağım işlemine başlıyor.

Sıcak havaya rağmen yüzlerce koyun ve keçinin sağımını yapan kadınlar, elde ettikleri sütü köye taşıyarak yoğurt, peynir ve tereyağına dönüştürüyor.

Her gün sabah ve akşam aynı mesaiyi sürdüren berivanlar, hazırladıkları ürünlerin bir bölümünü satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

"Bütün zorluklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz"

Kadınlardan İpek Taş, AA muhabirine, koyun ve keçileri sağmak için her gün gidiş-dönüş toplam 20 kilometre yol gittiklerini söyledi.

Zorlu bir yolculuğun ardından hayvanların bulunduğu alana ulaştıklarını belirten Taş, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez gidip geliyoruz. Her seferinde yaklaşık 10 kilometre yol yapıyoruz, günde toplam 20 kilometreyi buluyor. Hem burada hem de evde çalışıyoruz. Yazın 35-40 dereceyi bulan sıcaklıkta koyun ve keçilerimizle ilgileniyor, sağımını yapıyoruz. Sütten peynir üretip satıyoruz. İşimiz gerçekten çok zor ama seviyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. Bu yüzden bütün zorluklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz."

"Sorumluluklar çoğunlukla kadınların omuzlarında"

Berivanlardan Sabahat Yaprak da köy hayatında yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Köy hayatı böyle. Kimisi 20 yıldır, kimisi 30 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de yaklaşık 9 yıldır bu işi yapıyorum. Mecburuz çünkü başka gelirimiz yok. Çalışmazsak geçinemeyiz. Ekmek yapmak, çocuklarla ilgilenmek, ev işleri ve diğer tüm sorumluluklar çoğunlukla kadınların omuzlarında. Hem evin yükünü taşıyor hem de gerektiğinde hayvancılığa destek oluyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz ama emeğimizle ayakta kalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor

Milyonlarca araç sahibi dikkat! 5 gün içinde ödenmesi gerekiyor
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu

Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü: Görüntüler dehşet verici
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi