Muş'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle İstasyon Caddesi'nde kurulan stantta, vatandaşlar kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.

Şiddete karşı mücadelenin simgesi olan turuncu rengin ön plana çıkarıldığı stantta, broşür dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, basın mensuplarına, çeşitli farkındalık etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

Her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirten Kırtay, şunları kaydetti:

"Şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle hareket etmek adına ve halkımızı bu yönde bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Dün başlayan etkinliklerimiz 30 Kasım'a kadar devam edecek. Dün üniversitemizin yerleşkesinde bu bilinci daha da arttırmak amacıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün de standımızı açarak bu yönde bilinçlendirme faaliyetlerimiz devam ediyor."

Standı ziyaret eden Kübra Yıldız ise "Bilgilendirme çalışmaları kapsamında standa yönlendirildim. Burada farkındalık etkinlikleri yapılıyor. KADEM'i yakından takip ediyorum ve biliyorum. Kadına yönelik çok etkinlik gerçekleştiriyorlar. Bugün yapılan etkinlik de çok açıklayıcı ve kapsayıcı bir etkinlikti." dedi.