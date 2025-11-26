Haberler

Muş'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Muş'ta düzenlenen etkinlikte, şiddete karşı sıfır tolerans mesajı verildi ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Muş'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle İstasyon Caddesi'nde kurulan stantta, vatandaşlar kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.

Şiddete karşı mücadelenin simgesi olan turuncu rengin ön plana çıkarıldığı stantta, broşür dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, basın mensuplarına, çeşitli farkındalık etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

Her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirten Kırtay, şunları kaydetti:

"Şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle hareket etmek adına ve halkımızı bu yönde bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Dün başlayan etkinliklerimiz 30 Kasım'a kadar devam edecek. Dün üniversitemizin yerleşkesinde bu bilinci daha da arttırmak amacıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün de standımızı açarak bu yönde bilinçlendirme faaliyetlerimiz devam ediyor."

Standı ziyaret eden Kübra Yıldız ise "Bilgilendirme çalışmaları kapsamında standa yönlendirildim. Burada farkındalık etkinlikleri yapılıyor. KADEM'i yakından takip ediyorum ve biliyorum. Kadına yönelik çok etkinlik gerçekleştiriyorlar. Bugün yapılan etkinlik de çok açıklayıcı ve kapsayıcı bir etkinlikti." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.