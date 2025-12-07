Muş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen K.B, U.B, R.T. ve M.B. gözaltına alındı.

Kazı alanında yapılan aramada, kürek, kazma ve dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.