Muş'ta İlköğretim Haftası Coşkulu Bir Törenle Başladı

Muş'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2071 Melikşah İlkokulu'nun bahçesinde düzenlen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe katılan Vali Avni Çakır, il genelinde 104 binden fazla öğrenciyle eğitim ve öğretimin başladığını söyledi.

Muş'un öğrenci sayısı itibarıyla büyük bir şehir olduğunu belirten Çakır, "Devlet, millet olarak en büyük sermayemiz sahip olduğumuz bu yavrularımız. Bunlara ne kadar güçlü, ne kadar çağın gereklerine uygun, ne kadar devletine, milletine, ülkesine, bayrağına bağlı, ailesine ve çevresine faydalı bireyler olarak yetiştirirsek, geleceğimiz de o kadar güçlü bir şekilde teminat altında olacak. Çocuklarımızı okutmaktan başka bir şansımız yok." dedi.

Eğitimde çıtayı yükseltmek için gayret ettiklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin yavruları çok daha iyi şartlarda yetişmeli ve geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmalı. Onlar ne kadar kendilerini geliştirirse geleceğimiz de o kadar emin ellerde olur. Muş olarak eğitimde her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseğe çıkartıyoruz. Bunun meyvelerini hep beraber görüyoruz. Hem eğitimde hem sporda hem de değişik branşlarda öğrencilerimizin göstermiş olduğu başarılarla gurur duyuyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da "Bakanlığımız öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Yeni eğitim yılına umut ve heyecanla başlıyorsunuz. Hayallerinize ulaşmak için azimle çalışın, bilgiyle donanın. Her zaman yanınızdayız, sizleri seviyoruz ve sizlere güveniyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin haftanın önemine ilişkin şiirler okuduğu programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.