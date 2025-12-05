Muş'ta iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Muş'un Varto ve Korkut ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Varto-Karlıova kara yolunda bir otomobil devrildi, Korkut-Bulanık kara yolunda ise hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.
Muş'un Varto ve Korkut ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Varto- Karlıova kara yolunun Köprücük köyü yakınlarında H.K. idaresindeki 53 EA 760 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada S.K. hayatını kaybetti, sürücü ile M.K. yaralandı.
Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Korkut- Bulanık kara yolunun Kümbet Kavşağı'nda sürücü ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.
Kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.