Muş'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma devriyesi sırasında yapılan kimlik sorgulamasında, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.A.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan M.A.K'nın kimlik sorgulamasında 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel