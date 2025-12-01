Muş'ta Görüş Mesafesini Düşüren Yoğun Sis

Muş'ta hem kent merkezi hem de yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kurtik Dağı'na çıkan doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, il merkezini ve Muş Ovası'nı kaplayan sis tabakasını ve dağların karlı zirvelerini görüntüledi.

Fotoğraf tutkunu Jidal Ak, il merkezini ve Muş Ovası'nı sisin kaplandığını belirterek, "Sis tabakasını görmek için buraya geldik. Arkadaşlarla fotoğraf çekmek için buluştuk. Çok güzel bir manzara var. Yoğun sis adeta deniz görünümünde." dedi.

Kurtik Dağı'na çıkan Semiha Dinçer de sisin çok güzel manzara oluşturduğunu belirterek, "Arkadaşlarla fotoğraf çekmek için geldik. Her yeri kaplayan sis farklı bir görüntü oluşturmuş." diye konuştu.