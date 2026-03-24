Muş'ta eşini bıçakla öldüren kadın tutuklandı

Güncelleme:
Muş'un Hasköy ilçesinde, eşini bıçakla öldüren Y.B. tutuklandı. Y.B., ifadesinde eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve kendini savunmak için bıçağı kullandığını iddia etti.

Düzkışla beldesinde iki gün önce tartıştığı eşini bıçakla öldüren Y.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi alınan Y.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

İfadesinde eşinin evlilikleri boyunca sürekli kendisine şiddet uyguladığını savunan Y.B, olay günü eşinin önce oğlunu sonra da kendisini darbettiğini, boynuna kablo dolamaya çalıştığını iddia etti.

Korktuğunu ve kendini savunmak için koltuktaki bıçağı alarak rastgele eşine salladığını belirten Y.B, eşini öldürmek kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Olay

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan Y.B, tartıştığı eşi Seyithan B'yi bıçakla ağır yaralamış, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Seyithan B. kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Haberler.com
500

Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler

Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi