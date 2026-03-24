Muş'ta eşini bıçakla öldüren kadın tutuklandı

Muş'un Hasköy ilçesinde eşini bıçakla öldüren kadın tutuklandı.

Düzkışla beldesinde iki gün önce tartıştığı eşini bıçakla öldüren Y.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi alınan Y.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

İfadesinde eşinin evlilikleri boyunca sürekli kendisine şiddet uyguladığını savunan Y.B, olay günü eşinin önce oğlunu sonra da kendisini darbettiğini, boynuna kablo dolamaya çalıştığını iddia etti.

Korktuğunu ve kendini savunmak için koltuktaki bıçağı alarak rastgele eşine salladığını belirten Y.B, eşini öldürmek kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Olay

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan Y.B, tartıştığı eşi Seyithan B'yi bıçakla ağır yaralamış, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Seyithan B. kurtarılamamıştı.