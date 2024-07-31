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Muş'ta Epispadias Tanılı Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Nakledildi

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Muş Devlet Hastanesi'nde yatan bir günlük bebek, epispadias ve ekstrofi vezikalis tanısıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla bebek, tedavi için Ankara'ya nakledildi.

Muş'ta dünyaya gelen ve "epispadias, ekstrofi vezikalis" tanısı konulan bir günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Muş Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yatan bir günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Muş Sultan Alparslan Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Güncel

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