Haberler

Muş'ta eğitim-öğretime 'kar' tatili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli ile çocuğu kreşlerde olan kadınlar idari izinli sayılacak.

MUŞ'ta eğitim öğretime buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildi.

Muş Valiliği, hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle okulların 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin etkisini sürdürmesi ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam etmesinin tahmin edildiğinden dolayı 29 Aralık Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında ayrıca; kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler