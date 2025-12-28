Muş'ta eğitim-öğretime 'kar' tatili

MUŞ'ta eğitim öğretime buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildi.

Muş Valiliği, hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle okulların 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin etkisini sürdürmesi ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam etmesinin tahmin edildiğinden dolayı 29 Aralık Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında ayrıca; kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.