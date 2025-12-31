Muş'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Karasu Nehri dondu

MUŞ'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklığı eksi 18 dereceye düşerken, kentteki birçok dere ve gölet ile Karasu Nehri'nin büyük bir bölümü dondu.

Muş'ta kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu. Hava sıcaklığı gece eksi 18 dereceye kadar düşerken, kentteki birçok dere ve gölet ile Karasu Nehri'nin büyük bir bölümü dondu. Ev ve iş yerlerinin çatılarında 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar araçlarını naylon ve battaniyelerle korunmaya çalıştı. Furkan Aksoy, "Muş'ta hava sıcaklıkları eksi 15 ile 20 dereceye kadar düştü. Karasu Nehri'nin bir kısmı buzla kaplandı. Kentteki bazı araçlar, donma seviyesine kadar geldi. Araçlarımız naylon veya battaniyelerle koruyoruz" dedi. Diğer yandan ağaçların da kırağı tuttuğu kentte, güzel manzaralar ortaya çıktı.