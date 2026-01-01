Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'ta "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ö'nün adresini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.