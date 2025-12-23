Dolandırıcılıktan aranan hükümlü Muş'ta yakalandı

Muş'ta, dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 ay 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.C'nin İstanbul'dan hava yoluyla Muş'a geleceğini tespit etti.

Muş Alparslan Havalimanında ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.