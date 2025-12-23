Haberler

Dolandırıcılıktan aranan hükümlü Muş'ta yakalandı

Güncelleme:
Muş'ta, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.C. İstanbul'dan Muş'a gelirken yakalandı. Jandarma ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 ay 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.C'nin İstanbul'dan hava yoluyla Muş'a geleceğini tespit etti.

Muş Alparslan Havalimanında ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

