Haberler

Muş'un doğal güzellikleri bayramda doğaseverleri ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta bir grup doğasever, Ilıca Yaylası, Turna Gölü ve Kurtik Dağı'nda doğa yürüyüşü yaparak hem eşsiz manzaraların tadını çıkardı hem de çöp toplayarak çevre farkındalığı oluşturdu.

Muş'ta bir grup doğasever, Ilıca Yaylası, Turna Gölü ve Kurtik Dağı'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Turna Gölü'nü ziyaret eden doğaseverler, havanın ısınmasıyla rengarenk çiçeklere bezenen Ilıca Yaylası'nı gezdi.

Daha sonra Kurtik Dağı'nda kardan tünellerin olduğu bölgede zaman geçiren ziyaretçiler, yürüyüş boyunca çöp toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Üniversite öğrencisi Zekiye Kılbaş, baharla beraber canlanan doğada zaman geçirdiklerini söyledi.

İyi bir rota oluşturduklarını belirten Kılbaş, şunları kaydetti:

" Muş'un doğasına hayran kaldık. Genelde insanlar bu tür manzaraları Antalya'da gördüklerini söylerler. Karı, güneşi ve doğanın yeşilliğini bir arada görmek gerçekten farklı bir deneyim. Muş bize bu deneyimi yaşattı. İlk kez karın, gölün ve yeşilliklerin aynı anda bulunduğu bir ortamda bulundum. Bu nedenle herkesin bu eşsiz deneyimi yaşamasını isterim."

Vatandaşların doğayı koruma konusunda daha hassas davranması gerektiğini ifade eden Zahide Acar ise, "Bugün eşsiz bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Gerçekten çok güzel ve çok farklı bir atmosferin içindeyiz. Hepimizin çok hoşuna gitti. Her zaman olmasını istediğimiz etkinlikler bunlar." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı! Cinayetin nedeni inanılmaz

Yeğeni tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu