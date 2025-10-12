Muş'ta Doğaseverler Kızılağaç Kanyonu'nda Yürüyüş Yaptı

Muş'ta doğaseverler, doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılağaç Kanyonu'nu gezdi.

Muş Alparslan Üniversitesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından düzenlenen "Doğadayız, adım adım sağlık ve istihdam" etkinliğine katılan doğaseverler, kente 20 kilometre uzaklıktaki kanyona geldi.

Sarp kayalıklarla çevrili kanyonda yürüyüş yapan doğaseverler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdulsamet Kaya, düzenli yürüyüşün kalp damar sağlığını, kas iskelet sistemini ve metabolik dengeyi olumlu etkilediğini söyledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Elif Doğan Şahin de katılımcılara kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Muş Alparslan Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Metin Karaburun, İŞKUR Şube Müdürü Ahmet Sağlık,Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Taş da katıldı.