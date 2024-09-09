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Muş'ta Diyarbakır annelerinin dramını anlatan film gösterimi yapıldı

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Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde, Diyarbakır annelerini konu alan 'Sesler ve Yüzler' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Muş Valisi Avni Çakır, terör belasının birçok aileyi etkilediğini belirterek, annelerin haklı çığlığına dikkat çekti.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, ülkenin 40 yıldan fazla süredir terör belasıyla uğraştığını söyledi.

Terör belası nedeniyle birçok ailenin ocağına ateş düştüğünü belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bir tarafta ise 14-15 yaşlarında çocukları bir şekilde tuzağa düşürmüşler ve dağa götürmüşler. 6 yıldır Diyarbakır anneleriyle başlayan ve çevre illere yayılan bir mücadele var. Ailelerin haklı bir çığlığı, talebi var. 'Biz terör istemiyoruz. Evladımı elimden aldın, geri ver.' diyorlar. Yaşadığımız coğrafyada hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'nin tüm zenginlikleri hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarıyla yönetilen demokratik bir devlet. Yönetim şekli Cumhuriyet. Çalışma ve okuma herkesin hakkıdır. Cehalet en büyük düşmanımız. Cehaleti kullanarak bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar ve maalesef bunu da başarıyorlar. Buna prim verenler oldu ama inşallah bu konuda yolun çoğunu aştık, azı kaldı. Onu da hep beraber aşacağız."

Çakır, "Yaşadığımız huzuru, kardeşliği, birliği ve beraberliği bozmayacağız ve evlatlarımızı da kimseye teslim etmeyeceğiz. Bu anlamda Muşlular devletinin yanında. Muşlu anneler de çarşamba günleri eylemlerini yapıyor ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İnşallah kalpsiz olan insanlara da bu çağrılar ulaşır, evlatlarını teslim ederler. Bu ailelerimizin de yüzü güler." dedi.

Filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise gittikleri her yerde filmle ilgili hissedilenleri gördüklerini ifade etti.

Bu hikayenin nasıl başladığını herkesin bildiğini anlatan Miroğlu, "Hacire annenin başlattığı eylem aslında HDP ve PKK çevrelerinin iddia ettiği gibi planlı bir şey söz konusu değildi. Bir oğlunu kaybetmiş ama diğer oğlu tam da dağa götürülmek üzereyken aracı olarak kullanılan HDP'de belli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra dağa yollanacakken Hacire anne eline bir çekiç aldı ve böylece bu mücadele başlamış oldu. Muş'ta amacımız hasıl oldu. Daha film başlamadan çok duygusal sahneler yaşandı. Arka sıralardan ağlayan insanları duydum." diye konuştu.

Programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, kurum amirleri, evlat nöbetinde yer alan aileler, yönetmen Yasemin Çekiç, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Avni Çakır Diyarbakır Politika Sinema Güncel Terör

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