Haberler

Muş'ta diplomasız dişçilik faaliyeti yürüten şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde diplomasız dişçilik yaptığı belirlenen bir şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalanarak yetkisiz dişçilik faaliyetleri sonlandırıldı. İkametinde diş tedavisinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Muş'un Varto ilçesinde diplomasız dişçilik yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı, adresinde diş tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin ikametinde yetkisiz dişçilik faaliyeti yürüttüğünü tespit etti.

Alınan mahkeme kararına istinaden yapılan aramada, diş kompresörü, çeşitli kalıp ve ölçü aparatları, takma diş, diş yapıştırıcıları, temizlik uçları, diş aynaları, karıştırıcılar, müşteri defteri ve muhtelif dişçilik malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti