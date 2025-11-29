Haberler

Muş'ta Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik Kursu Düzenleniyor

Muş'ta Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik Kursu Düzenleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen diksiyon, sunuculuk ve spikerlik kursunda 30 kişiye eğitim veriliyor. Eğitmen Aysu Köysu, kursiyerlerin ses ve nefes teknikleri üzerinde çalışarak daha özgüvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlıyor.

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kursta diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimi veriliyor.

Gençlik Merkezi'nde açılan kursta 30 kişiye eğitim veriliyor.

Eğitmen Aysu Köysu, basın mensuplarına, derslerde ses ve diyafram çalışmalarının yanı sıra doğru konuşma tekniklerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin kısa sürede nefes ve telaffuz konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Köysu, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz, ses, diyafram, konuşma, dik duruş ve özgüven gibi konuları içermekte. Ne kadar doğru nefes alırsanız o kadar iyi konuşursunuz. Diyaframı doğru kullanmak, günlük hayatta nefes alışverişimizin ciğerlere doğru hava dolmasıyla ilgilidir ve sağlık açısından oldukça önemlidir."

Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rümeysa Göller ise "Diksiyon eğitimine başlamadan önce kendimi tam anlamıyla ifade edemiyordum ancak diksiyon eğitimi sayesinde artık kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Nefesimi daha doğru kullanıyorum. Karşı tarafa kendimi rahatlıkla açıklayabiliyor ve daha özgüvenli bir şekilde konuşabiliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.