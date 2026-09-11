Muş'ta devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Muş'ta İl Özel İdaresine ait kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muş'ta İl Özel İdaresine ait kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Üçevler bölgesinde Furkan Özdemir'in yönetimindeki 49 AAR 692 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Yıldız, hayatını kaybetti, sürücü Özdemir de yaralandı.
Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA