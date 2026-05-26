Haberler

Muş'ta dereye düşen kadını arama çalışmaları Batman'da sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Cevizlidere köyünde 20 Mayıs'ta tahta köprüden geçerken dereye düşen Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Vadisi'nde AFAD, jandarma ve ANDA ekiplerince drone ve botlarla devam ediyor.

MUŞ'ta dereye düşen Gülsima Yıldız'ı (61) arama çalışmalarının Batman'daki kısmı, Sason ilçesi sınırlarındaki Zore Vadisi'nde sürüyor.

Olay, 20 Mayıs'ta Cevizlidere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ot toplamak için dere kenarına giden Gülsima Yıldız, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yıldız akıntıya kapılırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun akış yönü dikkate alınarak Muş hattının yanı sıra Batman ve Diyarbakır sınırlarına kadar uzanan bölgelerde arama çalışması başlatıldı.

Gülsima Yıldız'ı arama çalışmalarının Batman'daki kısmı, Sason ilçesine bağlı Balbaşı ve Hasanlar köyleri sınırları içindeki Zore Vadisi'nde devam ediyor. AFAD koordinasyonunda, jandarma ve ANDA ekipleriyle sürdürülen çalışmalarda dron ve botların kullanıldığı, yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama

Fenerbahçelileri heyecana soktu!
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

Özel'in mitinginde görüntülenen seçim otobüsünün sahibi şaşırttı
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Sayı belli oldu
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle

''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olacak'' diyerek duyurdu
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu