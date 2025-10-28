Muş'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki tören, Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet Savcısı Ferhan Başkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğretmenler katıldı.
