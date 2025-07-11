Muş'ta Cuma Namazı Çıkışında Aşure İkramı

Muş'ta Cuma Namazı Çıkışında Aşure İkramı
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Muş'un Bulanık ilçesinde, Cuma namazı sonrası düzenlenen aşure etkinliğinde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, muharrem ayının önemine vurgu yaparak, aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Merkez Camisi önünde düzenlenen aşure etkinliğinde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, muharrem ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Muharrem ayında paylaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği belirten Koşansu, "Geleneksel hale getirdiğimiz muharrem ayında aşure dağıtımını bu yıl da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aşure toplumumuzdaki birlik ve beraberliğin sembolüdür. Rabbim birlikteliğimizi daim etsin." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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