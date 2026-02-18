Haberler

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde buluşarak evlatlarına çağrıda bulundu. Anneler, çocuklarının geri dönmesi için umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, çocuğundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yıldız, "Osman, bu soğukta hep senin için buradayım. Neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. Seni bekliyoruz. Sonuna kadar seni bekleyeceğim. Değil 10, 100 sene de geçse oğlumun peşini bırakmam. Ben oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Şahinaz Özcan ise "9 yıldır oğlum kayıp, hiç haber alamadım. Gelin teslim olun, yeter artık. Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." dedi.

Kaynak: AA " / " + Sabri Yıldırım -
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin

Bu uyarıyı başkan yaptı: Zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Melek Baykal'ın 'Hiç sevmediğim bir işti' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt

Usta oyuncuya verdiği yanıt ortalığı karıştıracak