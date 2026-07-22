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Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
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Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak çocuklarına teslim olmaları çağrısı yapıyor. Ayten Koçhan 11 yıldır, Naciye Sönmez Yıldız ise 5 yıldır oğullarının dönmesini bekliyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna seslenen Koçhan, "Her neredeyseniz toplanın, gelin. Artık beklemenin anlamı yok. Bizi de bekletmeyin. Gelin, teslim olun. Yeter, analar ve babalar artık ağlamasın. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz." dedi.

Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum Osman, sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan dön. Tam 5 senedir burada seni bekliyorum. Senin için buraya geliyorum. Ben evladımın peşindeyim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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