Buz tutan göletin üzerinde dans ederken suya düştü

Muş'ta göletin yüzeyinin buzla kaplanmasının ardından dans eden bir kişi, buzun kırılması sonucu suya düştü. O anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MUŞ'ta buzla kaplanan göletin üzerinde dans eden kişi, buzun kırılması sonucu suya düştü.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra havaların soğuduğu Muş'ta parklardaki göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Yeşilyurt Mahallesi'nde, yüzeyi donan parkın göletinde yürüyen kişi, bir taraftan da dans etmeye başladı. Bir süre gölette yürüyen kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. Beline kadar suya giren kişinin yaşadıklarını arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

