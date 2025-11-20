Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı

Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçan kişi gözaltına alındı.

BOŞANDIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.'nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan E.Ö'yü yakaladı. Gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan olayın ardından yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.