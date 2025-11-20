Haberler

Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı

Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı Haber Videosunu İzle
Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta bir adam, boşandığı eşini uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından genç kadının başında vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı.
  • Olayın şüphelisi E.Ö. gözaltına alındı.
  • Yasemin D.'nin kırmızı alanda tedavisi sürüyor.

Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçan kişi gözaltına alındı.

BOŞANDIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.'nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan E.Ö'yü yakaladı. Gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan olayın ardından yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yaldız - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.