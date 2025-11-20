Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
Muş'ta bir adam, boşandığı eşini uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından genç kadının başında vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı.
- Olayın şüphelisi E.Ö. gözaltına alındı.
- Yasemin D.'nin kırmızı alanda tedavisi sürüyor.
Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçan kişi gözaltına alındı.
BOŞANDIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU
Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.'nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan E.Ö'yü yakaladı. Gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
PANİK ANLARI KAMERADA
Öte yandan olayın ardından yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.