Muş'ta Berivanlardan Motosikletle Süt Sağma Geleneği

Muş'un Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadınlar) üç tekerlekli kasalı motosikletlerle yaylaya ulaşarak süt sağıyor.

Altunova beldesinin Sazlıkbaşa köyünde hayvancılıkla geçinen ailelerde büyük yükü kadınlar omuzluyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan berivanlar, ev işlerini tamamladıktan sonra üç tekerlekli kasalı motosikletleriyle 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidiyor.

Yaylada otlatılan koyunlardan sağdıkları sütü bidonlara doldurarak eve dönen kadınlar, yaptıkları peynir, tereyağı, yoğurt gibi ürünleri satarak ailelerinin geçimine katkı sunuyor.

Manisa'dan Muş'a gelin gelen 5 çocuk annesi Naime Gök, her gün motosikletin kasasında yolculuk yaparak koyunların bulunduğu kırsal alana geldiklerini söyledi.

Günde iki kez süt sağdıklarını belirten Gök, "Beş yıldır berivanlık yapıyorum. Motosikleti ben kullanıyorum. Eskiden annelerimiz atla, eşekle buraya gelirdi. Biz ise motosikletle geliyoruz. Her gün 5 kilometre yol geliyoruz. Sütü sağdıktan sonra köye dönüyoruz." dedi.

Ceylan Gök ise "Eskiden gelmek zahmetliydi. At, eşekle gidip gelmeler vardı. Şimdi ise araçlarla geliyoruz. Hasta koyunlarımızı da römorkta taşıyoruz." diye konuştu.

Hayvancılığa başlayan üniversite mezunu Selen Gök de şunları dile getirdi:

"Küçük ve büyükbaş hayvanlarımız var. Ben daha çok küçükbaşlarla ilgileniyorum. Sağdığım sütü peynir, tereyağı, kaymak yapıyorum, aileme yardım ediyorum. Güzel gidiyor, memnunuz. Artık atanma gibi bir beklentim yok. Sürüyü büyütmeyi düşünüyorum. 80 hayvanla başlamıştım, şimdi 120 hayvanım var. 150'ye çıkarmayı hedefliyorum."