Muş'ta Bayramlaşma Ziyareti: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Muş'ta Bayramlaşma Ziyareti: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Altın, konuşmasında Malazgirt'te kardeşliğin önemine dikkat çekti ve birlik mesajları verdi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bayramlaşma programı kapsamında beraberinde İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle DEM Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Altın, burada DEM Parti İlçe Başkanı Kaya Kadan ve partililerce karşılandı.

Altın, burada yaptığı konuşmada, Malazgirt'in Sultan Alparslan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını açtığı ve kardeşliğin temellerini attığı kutlu topraklar olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Altın, şunları kaydetti:

"1071'den bu yana Türk, Kürt, Arap ve Çerkez ile bu topraklarda bin yıldır omuz omuza yaşıyoruz. Aynı ekmeği paylaştık, aynı acıya gözyaşı döktük, aynı zaferlere sevindik. Bugün Malazgirt'te verdiğimiz bu görüntü, sadece bir ziyaret değil aynı zamanda milletimizin ortak vicdanına seslenen bir çağrıdır. Bu birliğin ve kardeşliğin ebediyen sürmesini diliyoruz. Artık çocuklarımızın silah sesleriyle değil, kuş sesleriyle uyanacağı bir Türkiye istiyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DEM Parti İlçe Başkanı Kadan ise "Bu coğrafyada her sesin, her rengin birlikte yaşaması mümkün. Bu ziyaret halklarımız arasında daha güçlü köprüler kurmak için umut verici. Bayramlar, kırgınlıkların sona erdiği, yeni başlangıçların yeşerdiği zamanlardır." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Markus Gisdol, Süper Lig'e geri döndü

Markus Gisdol Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.