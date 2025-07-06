Muş'ta Barajda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Muş'ta Barajda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Muş'un Bulanık ilçesinde Alparslan-1 Barajı'na giren 25 yaşındaki Berat Özkan kayboldu. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Van ve Bitlis'ten gelen su altı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde barajda kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Erentepe beldesinde Alparslan-1 Barajı'na giren 25 yaşındaki Berat Özkan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına Van ve Bitlis'ten gelen su altı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir'den bilgi aldı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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