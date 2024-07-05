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Muş'ta Ata Tohumu Buğdayından Yüksek Verim Bekleniyor

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Muş'un Kırköy beldesinde çiftçilik yapan Hüseyin Karakurt, 17 dekara ata tohumu buğday ekti. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, ata tohumunu toprakla buluşturduklarını belirterek kaliteli ve verimli ürün elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Çiftçi Karakurt ise yüksek verim beklediklerini ifade etti.

Muş'ta 17 dekara deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim bekleniyor.

Kırköy beldesinde çiftçilik yapan Hüseyin Karakurt, ilkbaharda 17 dekara ata tohumu buğday ekti.

Çiftçiyi tarlasında ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumunu toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kaliteli ve verimli ürün elde etmeyi amaçladıklarını belirten Gün, "Ata tohumu buğdayın deneme olarak ekimi yapıldı. Yaptığımız incelemelerde buğday, Muş'un iklim koşullarına uygun. Buğdayın gelişimi güzel. Bir başakta 150 tane olduğu görüldü. Çiftçimiz de yüksek verim bekliyor." dedi.

Normal buğdayın üç katı verim beklediğini anlatan Karakurt da "Verimi yüksek olduğu için ekimini yaptık. Her dönümde 850 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırköy Muş Çiftçilik Tarım Güncel Haberler

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