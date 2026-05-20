Muş'ta 'Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması' yapıldı

Muş'ta "Anne Kız Birlikte Mutfakta Yemek Yarışması" düzenlendi.

"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Etkinlikleri" kapsamında Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 5 kız öğrenci, anneleriyle mutfakta Muş köftesini hazırladı.

Jüri üyelerinin yemeklere puan verdiği yarışmada, Münevver ile kızı Rabia Özün birinci seçildi.

Yarışma jürisi Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek, yarışmanın yöresel yemek kültürünün yaşatılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Yarışmanın keyifli geçtiğini belirten Özrek, şunları kaydetti:

"Okulumuz çok önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Anneler ve kızlar yarışıyor. İlimizin marka yemeklerinden biri olan çok önemli bir tescilli yemeğimizi yaptılar. Bizler de jüri üyeleri olarak değerlendirdik. Güzel sonuçlar aldık. Gençlerimiz çok yöresel yemeklerimize hakim değiller. Anneler daha çok yöresel yemeklerimizi biliyorlar. Annelerin, kızlarıyla birlikte yarışması, bilinmeyen yemekleri öğretmeleri konusunda önem arz ediyor. Bu, kültürümüzün aslında devamıdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise "Bunlar bizim için çok kıymetli etkinlikler. Hazır yemek kültürünün, fast food kültürünün ülkede yaygınlaştığı, sağlığı tehdit ettiği bir alana dönüştüğü süreçte öğrencilerimizin ata yemeklerini, kültürlerini annelerinden öğrenip yeni nesillere aktarması bizim için çok kıymetlidir." dedi.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül verildi.