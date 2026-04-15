Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlu Ersin'den 10 yıldır haber alamadığını söyledi.

Oğluna çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum Ersin, devlet size her kolaylığı tanıdı. Sen ve arkadaşlarının dağda karanlık güçlerin gölgesinde beklemenizin anlamı yok. Çıkın gelin, devlete teslim olun." dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise "9 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Buradan oğluma sesleniyorum, oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel. Gittiğiniz yol, doğru bir yol değil." diye konuştu.