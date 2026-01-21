Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Şahinaz Özcan, oğlundan haber alamadıklarını dile getirerek, "Yıllardır evlat hasreti çekiyorum. Allah kabul etmesin. Devletin elinde olsaydı oğlumla görüşebilirdim, telefonla konuşabilirdim ancak şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızın teslim olmasını bekliyoruz. Yıllardır süren hasretin son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız da çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunduklarını belirterek, eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.