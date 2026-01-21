Haberler

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için her hafta Muş'ta eylem yaparak evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor. Anne ve babalar, yıldır bekledikleri çocuklarının geri dönmesini istiyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Şahinaz Özcan, oğlundan haber alamadıklarını dile getirerek, "Yıllardır evlat hasreti çekiyorum. Allah kabul etmesin. Devletin elinde olsaydı oğlumla görüşebilirdim, telefonla konuşabilirdim ancak şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızın teslim olmasını bekliyoruz. Yıllardır süren hasretin son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız da çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunduklarını belirterek, eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti

Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu