Haberler

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PKK tarafından kaçırılan çocukları için Muş'ta bir araya gelen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam ediyor. Her hafta bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak çığlıklarını duyurmaya çalışıyorlar.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme oğlu için katılan Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Oğlu Atilla'ya "teslim ol" çağrısında bulunan Özcan, "Herkes evine dönsün, mutlu olsun. Sizden haber bekliyoruz oğlum, bize haber verin. Var mısın, yok musun onu da bilmiyorum. Yıl da bitti, yeni yılda sizi bekliyoruz. Kış oldu, hava da soğuk. Oğlum gel teslim ol." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Hava sıfırın altında 20, 30 dereceye kadar düştü ama biz buradayız. Osman oğlum, 9 yıldır seni bekliyorum. Bir yıl daha geçse yine senden vazgeçmeyeceğim. Sesimi duyuyorsan gel teslim ol oğlum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi