Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme oğlu için katılan Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Oğlu Atilla'ya "teslim ol" çağrısında bulunan Özcan, "Herkes evine dönsün, mutlu olsun. Sizden haber bekliyoruz oğlum, bize haber verin. Var mısın, yok musun onu da bilmiyorum. Yıl da bitti, yeni yılda sizi bekliyoruz. Kış oldu, hava da soğuk. Oğlum gel teslim ol." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Hava sıfırın altında 20, 30 dereceye kadar düştü ama biz buradayız. Osman oğlum, 9 yıldır seni bekliyorum. Bir yıl daha geçse yine senden vazgeçmeyeceğim. Sesimi duyuyorsan gel teslim ol oğlum." diye konuştu.