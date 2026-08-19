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Muş'ta PKK Kaçırmalarına Karşı Ailelerin DEM Parti Önündeki Eylemi Sürüyor

Muş'ta PKK Kaçırmalarına Karşı Ailelerin DEM Parti Önündeki Eylemi Sürüyor
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor. Aileler, çocuklarının özlemiyle dönmelerini istiyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Teslim olması için oğluna seslenen Koçhan, "Oralarda beklemenin anlamı yok. Bu yasalardan başka sizi kurtaracak bir şey yok. Orada bekleyip birilerine hizmet etmenin bir anlamı yoktur. Biz de yıllardır sizin yolunuzu bekliyoruz. Artık dönün gelin." diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Osman, yıllardır seni bekliyoruz. Gelin devlete teslim olun. Bu fırsat sizin elinize geçmiş. Kaçırmayın. Herkes çocuklarını bekliyor. Biz seni çok özledik." dedi.

Kaynak: AA
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