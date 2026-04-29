Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Eyleme devam edeceklerini belirten Koçhan, "Oğlum Ersin, bizi duyuyorsanız çıkın gelin. Ailelerinize teslim olun. Bizi de bu kadar bekletmeye gerek yok. Bizi huzursuz etmenize gerek yok." dedi.

Oğlundan yıllardır haber alamayan Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum, neredesin? Herkes annesine, babasına, memleketine, toprağına geliyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Siz artık küçük değilsiniz, çıkın gelin. Mutlu olmadığınızı biliyorum. Sen de bizi merak ediyorsun." diye konuştu.