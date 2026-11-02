Muş'ta adliye inşaatında beton pompası devrildi, 2 işçi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

MUŞ'ta yapımı devam eden adliye binası inşaatında beton pompasının devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde şeker fabrikası mevkisinde bulunan adliye binası inşaatında meydana geldi. İnşaat çalışmalarında kullanılan beton pompası devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muş Belediyesi itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarılan 2 işçi, sağlık ekibine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralı işçiler ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı