Muş'ta vücuduna gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı
Muş'ta yapılan bir uygulama noktasında durdurulan otobüste, yabancı uyruklu bir kişi iç beden muayenesinde 118 kapsül içinde 804 gram afyon sakızı ile yakalandı ve tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklunun davranışlarından şüphelendi.
Hastaneye sevk edilen yabancı uyruklunun iç beden muayenesinde, 118 kapsül halinde 804 gram afyon sakızı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız