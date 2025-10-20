Haberler

Muş'ta 5 Bin Aileye Kış İçin Kömür Yardımı

Muş'ta 5 Bin Aileye Kış İçin Kömür Yardımı
Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kömür yardımında bulundu. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, sosyal devlet anlayışının örneği olarak bu yardımların devam edeceğini açıkladı.

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 5 bin ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımında bulunuldu.

İlçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kömürleri, ekiplerce ulaştırıldı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut örneklerinden birinin bu tür destekler olduğunu belirtti.

Devletin şefkat elinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Koşansu, "Özellikle kış aylarında hiçbir hanenin soğukta kalmasına izin vermeyeceğiz. İlçemizdeki her vatandaşımızın huzurlu, sıcak bir kış geçirmesi için imkanlarımızı seferber ettik. Bu destekler, yalnızca bir kömür yardımı değil devletimizin, milletine olan vefa ve sorumluluk anlayışının bir göstergesidir." dedi.

Koşansu, kömür dağıtımının devam ettiğini, tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılana kadar çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
