Muş'ta 5 Bin Aileye Kış İçin Kömür Yardımı

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 5 bin ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımında bulunuldu.

İlçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kömürleri, ekiplerce ulaştırıldı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut örneklerinden birinin bu tür destekler olduğunu belirtti.

Devletin şefkat elinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Koşansu, "Özellikle kış aylarında hiçbir hanenin soğukta kalmasına izin vermeyeceğiz. İlçemizdeki her vatandaşımızın huzurlu, sıcak bir kış geçirmesi için imkanlarımızı seferber ettik. Bu destekler, yalnızca bir kömür yardımı değil devletimizin, milletine olan vefa ve sorumluluk anlayışının bir göstergesidir." dedi.

Koşansu, kömür dağıtımının devam ettiğini, tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılana kadar çalışmaların süreceğini dile getirdi.