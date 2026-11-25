Muş'ta Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere balıkçılığın önemi anlatıldı, 400 öğrenciye hamsi ikram edildi.

Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, programda yaptığı konuşmada, su kaynaklarının yaşamın devamlılığı açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Akarsu, baraj, göl ve göletlerin yalnızca doğal zenginlik olmadığını, aynı zamanda balıkların yaşam alanlarını oluşturduğunu ve ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynadığını belirten Gönç, Muş'un su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Kentin sahip olduğu potansiyelin üretime dönüştürülmesi noktasında son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Gönç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından Alparslan 2 Baraj Gölü yetiştiricilik bölgesi olarak ilan edildi. Süreç devam ediyor. Bir aksilik olmazsa 2027 yılında yaklaşık 28 tesis alabalık yetiştiriciliği alanında faaliyete başlayacak ve yıllık 10 bin ton kapasiteli alabalık üretimi gerçekleştirilecek. Böylece ilimiz üretimle birlikte istihdamı da beraberinde getirecek ve su ürünleri üretiminde önemli merkezlerden biri haline gelecektir. Son yıllarda, son süreçte baktığımızda küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de görmeye başladık. Bir önceki yıl yaşadığımız kuraklık hadisesi aslında bu olumsuzluğun yansıması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii bakanlık olarak bizler de bu yeni gelişen normlara uygun bir aksiyon aldık. Burada çok önemli çalışmalar yürütüyoruz."

Programda Su Ürünleri Mühendisi Esra Gün Salihoğlu da balıkçılıkla ilgili sunum yaptı.

Konuşmaların ardından okulun yemekhanesinde hazırlanan hamsi yemeği 400 öğrenciye ikram edildi.

Programa vali yardımcıları Metin Baskın, Onur Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA