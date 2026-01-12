Haberler

Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Muş'ta yapılan polis operasyonunda, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurmak suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muş'ta polis ekiplerince hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "ruhsatsız ve çok sayıda silah ile mühimmat bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T'nin yerini tespit etti.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
