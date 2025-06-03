Muş'ta 4 Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı

Muş'ta 4 Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı
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Muş'un Karaağaçlı beldesindeki yaylada bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Yavrular, tedavi ve bakım için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Muş'ta yaylada bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu koruma altına alındı.

Karaağaçlı beldesindeki İskender Yaylası'nda hayvancılık yapan aile, bitkin halde buldukları kurt yavrularını bir süre besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine yaylaya giden ekip, doğada üç gün boyunca gözlem yaparak annelerinin gelmesini bekledi.

Yürütülen çalışma sonucu anneleri bölgede olmayan 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Bir süre burada bakılan hayvanlar, tedavi ve bakımları için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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