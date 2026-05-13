Muş'ta 36 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'ta hakkında 36 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 36 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.