Muş'ta 19 hafız için icazet töreni düzenlendi

Güncelleme:
Muş'un Malazgirt ilçesinde Kerem ve İhsan Yardımlaşma Derneği Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 19 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı KYK Kız Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilmesiyle başladı.

Etkinlikte, kursta eğitimlerini tamamlayan 19 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, programda yaptığı konuşmada, hafızlığın İslam dünyasında en büyük manevi değerlerden biri olduğunu söyledi.

Hafız olan öğrencileri tebrik eden Kışla, "Gittiğimiz yerlere ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyoruz. Malazgirt'te üç yıl önce Kur'an kursu büyük emeklerle açıldı. İş adamlarımızdan Allah razı oldun. Bugün bu Kur'an kursundan mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kaymakam Göksu Bayram ise "Hafızlar ilçeye büyük bir manevi zenginlik kazandırdı. Devlet olarak bu tür hayırlı hizmetlerin her zaman destekçisiyiz. Öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
